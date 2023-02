568.995 Menschen lebten zu Jahresbeginn 2023 in Kärnten – so viele wie noch nie und ein Plus von 4482 Personen innerhalb eines Jahres. Gegenüber 2013 legte Kärntens Bevölkerung um über 13.000 Personen zu. Kärnten hat damit nicht nur einmal mehr entgegen Prognosen an Bevölkerung zugelegt, sondern auch Salzburg (ein letztes Mal?) in der Reihung der bevölkerungsreichsten Bundesländer auf Platz 7 verwiesen. Der Abstand schmolz allerdings auf rund 500 Einwohnerinnen und Einwohner.