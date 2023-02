In einer Linkskurve ist am Sonntagabend ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land von der Seewiesenstraße in Klagenfurt abgekommen. Der Lenker war zu schnell unterwegs und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend rutschte das Fahrzeug seitlich über eine steile Böschung und blieb nach 20 Metern an einem weiteren Baum hängen. Ein auf dem Rücksitz mitgefahrener 15-jähriger Klagenfurter wurde dabei verletzt. Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.