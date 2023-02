Die Polizei hat am Samstag die Bilanz einer nächtlichen Schwerpunktaktion veröffentlicht. Demnach wurden insgesamt 315 Organmandate ausgestellt und es kam zu 166 Anzeigen. Neben 14 "Minderalkoholisierungen" wurden 15 Führerscheine abgenommen. In 14 Fällen wegen Alkoholeinfluss und in einem Fall wegen Drogeneinfluss.