Eine Frage an den Präsidenten der Regionen Italiens: In welchem Zustand befindet sich der italienische Staat heute?

MASSIMILIANO FEDRIGA: Die globale Krise wirkt sich auch auf die italienische Wirtschaft aus. Der Beginn der neuen Regierung in Rom verlief sehr positiv, auch mit Blick auf die internationalen Beziehungen. Ministerpräsidentin Meloni bringt in Brüssel die für Italien wichtigen Argumente auf den Tisch, wie das Migrationsproblem und die Verteidigung der nationalen Produktion.