"Selbst mit seinen 91 Jahren holt ihn kaum jemand auf der Skipiste ein", sagt der weitaus jüngere Freunde Drago Bulc über Lado Peneš dem slowenischen TV-Sender 24ur.com. Bekannt ist der 91-Jährige als die "Legende vom Krvavec", einem kleinen Skigebiet auf 1800 Metern in den Steiner Alpen (Kamniške Alpe), etwa 17 Kilometer entfernt von Kranj, dem Wohnort des Pensionisten.

Peneš ist stolzer Großvater von fünf Enkeln und sechs Urenkeln und sagt von sich, dass er nie ruhig sein kann, er sei immer in Bewegung. Das erste Mal stand er mit sechs Jahren, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, auf Skiern: "Aber nicht auf so schönen modernen wie heute, es waren Brettl, die ich selbst zusammengebaut habe", sagt der 91-Jährige und lacht in die Kamera des Senders. Als er zum Skifahren am Krvavec begonnen hatte, gab es noch keine Lifte, er ging zu Fuß auf den Berg: "Zwei, manchmal dreimal am Tag und dann musstest du dich schon beeilen, dass du im Tal warst, bevor es finster wurde".

Freude beim Liftpersonal wenn Lado Peneš jedes Jahr seine Saisonkarte holt. © KK/Krvavec

Das Geheimnis seiner Vitalität

Über 100 Mal im Jahr kommt der 91-Jährige zum Skifahren auf den Krvavec, "und dann bin ich noch eine Woche in den Dolomiten Skifahren und im Sommer ab und zu am Gletscher", sagt Peneš und erzählt, dass das Liftpersonal jeden Herbst gespannt darauf wartet, ob er denn auch dieses Jahr eine Saisonkarte kauft. Auch im Sommer bleibt der 91-Jährige im stetigen 'Unruhestand': "Mit dem Rennrad lege ich 2000 und mit dem E-Bike 4500 Kilometer im Jahr zurück. Und auch im Sommer bin ich natürlich gern in den Bergen."

Das Geheimnis seiner Vitalität verrät er dem TV-Sender auch: "Nicht liegen bleiben, auch wenn man müde ist. Immer in Bewegung bleiben, das ist das Geheimnis, mehr nicht. Und natürlich ist Motivation wichtig, man muss Freunde an dem haben, was man tut." Sein einziges Problem sei mittlerweile, dass sein Führerschein verlängert wird, doch auch das habe er immer geschafft und ansonsten habe er ausreichend Kondition um zu Fuß zu gehen.