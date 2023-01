Zahlreiche Unfälle am Sonntag haben die Flugrettung gefordert

Neben einem tödlichen Lawinenunglück am Katschberg ist es am Sonntag auch im Bodental, auf der Gerlitzen, in Bad Kleinkirchheim und am Weißensee zu Unfällen gekommen. Immer wieder waren Rettungshubschrauber im Einsatz.