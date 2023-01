In den Morgenstunden ist am Samstag eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Gemeindestraße in St. Andrä von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich und kam seitlich in einem Bachbett zum Stillstand. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden. Die 82-Jährige wurde verletzt. Im Einsatz standen 42 Kameraden der Feuerwehren St. Andrä, St. Marein und Fischering.