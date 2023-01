Obwohl im Vergleich zu anderen Bundesländern weniger industrialisiert, liegen die Pro-Kopf-Emissionen Kärntens mit 7,5 Tonnen CO 2 -Äquivalent nur knapp unter dem Bundesschnitt von 8,3 Tonnen. Ohne größere Industrie betrachtet emittiert Kärnten sogar mehr: Da liegen die Kärntner Emissionen pro Kopf über dem österreichischen Durchschnitt. Auch der Energieverbrauch je Einwohner sei in Kärnten im österreichischen Spitzenfeld, erklärt Günter Pauritsch von der Österreichischen Energieagentur. Vor allem Verkehr und Industrie hängen noch an fossiler Energie.