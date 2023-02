Sie verraten einem längst nicht mehr nur, wie spät es ist. Mit Smartwatches kann man telefonieren, Mails checken, Musik hören, die persönliche Fitness "überwachen". Und sie haben noch eine Funktion: die Sturzerkennung. Diese kann im Ernstfall Leben retten, sorgt in jüngster Zeit aber immer öfter auch für unnötige Fehlalarme. Die Tiroler Polizei sprach zuletzt von bis zu 50 falschen Notrufen pro Tag in diesem Winter. So viele sind es in Kärnten laut Landespolizeidirektion bei Weitem nicht, aber auch hier ist das "Phänomen" mittlerweile leider bekannt.