Die Zahlen sprechen für sich: Weltweit gebe es in 25 Staaten Kriege oder bewaffnete Konflikte. Rund 420 Millionen Kinder und Jugendliche seien unmittelbar betroffen, allein in der Ukraine seien es rund 7,5 Millionen. Partner der Hilfsorganisation berichten, wie die Jüngsten der Gesellschaft in zerstörten oder ungeheizten Gebäuden ausharren müssen. "Sie leben in Kellern ohne WC und Fließwasser und viele können keine Schule besuchen", skizziert Alexandra Blattnig-Rull, Leiterin der Auslandshilfe bei der Caritas Kärnten, die Lage vor Ort. Die Angst um ihre Väter und Großväter, die im Krieg kämpfen ist groß, hinzu kommen die Luftangriffe, die die jungen Menschen traumatisieren.

Die Caritas leistet auf mehreren Ebenen den Betroffenen Hilfe. Neben der Verteilung von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und psychosozialer Unterstützung werden etwa Kinderzentren mit Bombenschutzräumen ausgestattet. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Bildung. "Die Ukraine forciert den Online-Unterricht, doch es fehlt an der Ausstattung", sagt Blattnig-Rull. Die Caritas statte Kinder und Jugendliche deswegen mit Laptops und Tablets aus.

Was bislang nur in der Ukraine forciert werde, sei die Errichtung von "Child friendly spaces" (kinderfreundliche Räume, Anmerkung). "Wenn zum Beispiel eine Mutter aus einem bombardierten Gebiet nach Kiew flüchtet, um administrative Dinge zu erledigen, wird das Kind in dieser Einrichtung betreut. Dort kann es dann einmal durchatmen", sagt Blattnig-Rull.

Hilfe auch in Moldau

Jetzt, im Winter, werden im Land auch Suppen ausgegeben, Decken und Brennholz verteilt. So auch im Nachbarland Moldau, das viele Schutzsuchende aufgenommen hat. Von der Caritas wurde dort auch Aleks (12) mit seiner Familie unterstützt. Der Bub packte für seine Flucht nur einen Rucksack und nahm seinen Stoffbären "Teddy" mit. Sie glaubten fest daran, dass sie bald wieder in die Heimat zurückkehren können. Jetzt lebt die Familie seit bald einem Jahr auf engstem Raum in einem Gebäude. Es sei kalt, es gebe kein Fließwasser und nur einen Holzofen. Zu Beginn des Winters froren sie alle. Dank der Caritas wurden die Ukrainer mit Brennholz beliefert. Aleks' Mutter sei glücklich und dankbar: "Die Wärme ist so wichtig für die Kinder", sagt sie glücklich gegenüber der Hilfsorganisation.

Auch für Kinder auf der Flucht sei die psychische Belastung sehr groß, diese werden ebenfalls im Rahmen der Kinderprojekte unterstützt. "Hier sind sie zwar in Sicherheit, doch es ist für sie nicht einfach. Der Vater ist nicht da und sie verstehen die Sprache nicht", sagt Blattnig-Rull.

Um den Kindern weiter helfen und ihnen neue Hoffnung geben zu können, bittet die Caritas um Spenden für die Kinderprojekte. "Wir müssen dringend helfen, um aus den Traumata der Kinder wieder Träume zu machen. Helfen wir gerade jetzt den Schwächsten", appelliert der Kärntner Caritas-Direktor Ernst Sandriesser.