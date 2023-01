Die Strompreise elektrisieren österreichweit Privat- und Gewerbekunden. Wellen hat in der Vorwoche geschlagen, als bekannt wurde, dass der Kärntner Energieversorger Kelag für Stromkunden außerhalb Kärntens angehoben. Vor allem in der Landespolitik, in der aufgrund des nahenden Landtagswahltermins am 5. März der Ton schon recht rau ist, gingen die Wogen hoch. Team Kärnten und FPÖ äußerten die Befürchtung, es werde eine Preiserhöhung für Kärntner Kunden im April geben.