Im Fall des sogenannten Unabombers, der im Nordosten Italiens jahrelang Sprengfallen legte, hat die Staatsanwaltschaft von Triest bei einem Untersuchungsrichter die Genehmigung für neue Ermittlungen eingereicht. So will die Behörde zehn Gegenstände, die die Justizbehörden in mehreren Städten in den vergangenen Jahren gesammelt hat, neu prüfen, berichteten die Ermittler laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag.