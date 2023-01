Wegen des Preisklauselstreits mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI), des für viele teuren Wechseln vom flexiblen zum gebundenen Stromtarif und der Grundsicherung war die Kelag zuletzt immer wieder in den Schlagzeilen. Neben Kritik wurden Stimmen laut – unter anderem auch von Lesern der Kleinen Zeitung, die sich von der Kärntner Landespolitik im Interesse der Kunden einen Ordnungsruf gewünscht hätten. Das Argument: Das Land halte etliche Anteile am Kärntner Energieversorger, dürfe als Eigentümer also mitreden.