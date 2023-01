Schon 2021 wurden an der Universität Klagenfurt die Weichen für einen spektakulären Neubau gestellt. Das norwegische Architekturbüro Snøhetta bzw. dessen Innsbrucker Außenstelle entschied den Wettbewerb für den Bau eines weiteren, schon seit längerem geplanten Gebäudes am Campus deutlich für sich. Allerdings fehlt es bislang an einem kleinen, aber wichtigen Detail: Die Planungsfreigabe – also de facto das grüne Licht für Finanzierung und Baubeginn – des Wissenschaftsministeriums wurde zwar für den Herbst letzten Jahres erwartet, fehlt zur Stunde aber noch.