Schließungswelle im Kärntner Einzelhandel steht bevor

Teuerungskrise und Arbeitskräftemangel machen dem Handel in Kärnten schwer zu schaffen. Der durchschnittliche Gewinn der Unternehmen ist bereits negativ, also ein Verlust. Experten erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren jeder fünfte Betrieb zusperren wird. Mindestens.