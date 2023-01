Die Apotheke in der Via Roma ist für viele Österreicherinnen und Österreicher seit Jahrzehnten ein Fixpunkt bei einem Tarvis-Aufenthalt. Es gibt eine gut sortierte Kosmetikabteilung und nach wie vor sind einige Medikamente im Nachbarland günstiger. Die Renner? „Nach wie vor Viagra und die Pille“, sagt Carlo Spaliviero, der mit seinem Bruder Paolo die Farmacia in der dritten Generation führt. Die wahre Leidenschaft des Pharmazeuten aber ist die Fotografie. Mit 13 Jahren bekam er seine erste Kamera. Als er 15 war, drückte ihm sein Vater Francesco, selbst ein begeisterter Fotograf, eine Nikon F in die Hand und schickte ihn für fünf Wochen zu einem Freund nach Sambia. „Als Lebensschule“, erzählt Carlo. In diesem Alter startete er auch seine Karriere als Pressefotograf beim Messaggero Veneto und diversen Mailänder Fotoagenturen. „Manchmal war ich schneller am Tatort als die Polizei“, erzählt er verschmitzt. Schon damals hielt er sich an den Leitsatz des Jahrhundertfotografen Robert Capa: „Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran“.