Die örtliche Infrastruktur ist gar nicht einmal so schlecht: In dem neu entdeckten "Dorf" gibt es unter anderem einen Supermarkt, ein Reisebüro und eine Moschee. Wer auf Google Maps nach "Landeswahlkreis Kärnten" sucht, landet derzeit in der Wüste. Irgendwo nordöstlich der ägyptischen Stadt Assuan.