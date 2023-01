Er war 27 Jahre lang das Gesicht der so beliebten ORF-Sendung "Wenn die Musi spielt": Seit 1996 moderierte der gebürtige St. Veiter Arnulf Prasch das Erfolgsformat und hatte damit einen wesentlichen Anteil daran, Kärnten und die Veranstaltungsorte Bad Kleinkirchheim und St. Oswald weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen.

Am Dienstag verabschiedete Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ) den allseits beliebten Kärnten-Botschafter in die "Musi-Pension". In seine Fußstapfen tritt Marco Ventre. Er wird – gemeinsam mit Stefanie Hertel – die Show erstmals am 21. Jänner beim "Winter Open Air" moderieren. Prasch bleibt dem ORF-Landesstudio als Moderator von "Servus, Srečno, Ciao" sowie bei Radio Kärnten und als Gestalter für "Kärnten Heute" erhalten. Im Oktober 2021 wurde Prasch das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen.

"Untrennbar mit dem Namen verbunden"

"Ich möchte dir im Namen des Landes für deine langjährige Moderation dieser so bedeutenden und über die Grenzen Kärntens hinweg bekannten Show danken. Sie wird immer untrennbar mit deinem Namen verbunden sein und auch ich gehöre mittlerweile zu einem permanenten Besucher von ‚Wenn die Musi spielt‘", sagte Kaiser.

Prasch bedankte sich herzlich für die Ehrenurkunde des Landes und betonte, dass es immer guttue, Danke zu sagen. "Es freut mich natürlich ganz besonders, wenn dies der höchste Repräsentant des Landes tut. Wir konnten über zwei Generationen hinweg und in über 130 Sendungen ein Millionenpublikum begeistern. Ich bin und bleibe ein begeisterter Botschafter Kärntens und des Alpe-Adria Raums", sagte Prasch, der sich besonders bei seiner Gattin Conny für die jahrelange Unterstützung bedankte.

20 Ehrenzeichen verliehen

Der Landeshauptmann verlieh im Anschluss daran – gemeinsam mit Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner (SPÖ) sowie den Landesräten Martin Gruber (ÖVP) und Sebastian Schuschnig (ÖVP) – Ehrenzeichen an 20 verdiente Kärntnerinnen und Kärntner. So gingen das Große Ehrenzeichen des Landes an den Kunstschaffenden Gerhard Leeb und den Magistratsbeamten Franz Liposchek sowie Ehrenkreuze an Lebensretterinnen und Lebensretter und Kärntner Lorbeeren für Ehrenamtliche. Schach-Großmeister Markus Ragger bekam die Sportleistungsmedaille in Gold.

"Sie alle haben in den unterschiedlichsten Bereichen immens viel für Kärnten geleistet. Ich sehe es als eine Verpflichtung des Landes an, sie für ihre Leistungen entsprechend zu würdigen", so Kaiser zu den Geehrten.

Die Geehrten: