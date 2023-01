"Ich dachte, ich bin im falschen Film oder in Rumänien. Ich bin dann nach Hause gegangen." Dieses Zitat stammt von Katharina Schneider aus Lienz. Sie stellte sich am Montag um 5.30 Uhr Früh wie 150 andere Personen in Lienz an – nein, es ging um keine Gratisaktion, um keinerlei Sonderangebote; die Bürger wollten lediglich einen Augenarzttermin VEREINBAREN.