Der Rutsch ins neue Jahr bringt die slowenische Parlamentspräsidentin Urška Klakočar Zupančič - sie gehört der Regierungspartei Gibanje Svoboda an - derzeit ins Schleudern. Wie mehrere Nachrichtenportale berichten besuchte die Politikerin das Neujahrskonzert in Wien und nutze dafür den slowenischen Regierungsjet. Die gelernte Juristin, sie war vor ihrer politischen Karriere Richterin am Bezirksgericht, sieht darin kein Problem: "Das ist nichts Außergewöhnliches und alles war rechtens".

Der Besuch in Wien am 1. Januar erfolgte laut Klakočar Zupančič über diplomatische Wege und auf Einladung des österreichischen Parlamentspräsidenten Werner Sobotka (ÖVP): "Es gehört zum diplomatischen Protokoll Österreichs bei solchen Einladungen auch den Besuch einer kulturellen Veranstaltung einzuplanen." Nach dem Konzert habe man sich zu einem vierstündigen Gespräch zusammengesetzt, das die Beziehungen auf ein bisher nicht gekanntes Niveau gehoben habe.