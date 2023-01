Nach 25 Jahren in Ecuador hatte Anneliese Gareis–Waldburg vor ihrer Rückkehr nach Österreich durchaus Angst vor dem Winter. Das Eisschwimmen wurde vor vier Jahren zur Schocktherapie und ist seitdem geliebtes Hobby für die kalten Monate. „Man glaubt, es muss fürchterlich kalt sein. Viele Dinge finden aber nur im Kopf statt“, sagt die Villacherin, die bis zu sechsmal die Woche einen See in ihrer Nähe aufsucht. Gut 20 Personen haben sich zu einer Art Neigungsgruppe Winterbaden zusammengefunden. Verein ist man keiner, darauf wird Wert gelegt.