Auf dem Flughafenareal in Klagenfurt sollte eine neue Großkaserne errichtet werden, Hubschrauber-Stützpunkte für Heer und Innenministerium inklusive. Davon ging man im Land Kärnten noch im Frühjahr 2022 sehr sicher aus. Jetzt steht fest: Das Projekt wird nicht umgesetzt, was für massive Kritik bei den Oppositionsparteien sorgt. "Die Absage des Kasernenbaus setzt dem skandalösen Versagen der SPÖ-ÖVP-Landesregierung die Krone auf. SPÖ und ÖVP arbeiten anscheinend weiterhin lieber gegeneinander, anstatt sich gemeinsam in Wien für den Flughafen Klagenfurt starkzumachen", sagt FPÖ-Kärnten-Chef Erwin Angerer.