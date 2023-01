Zwei österreichischer Wanderer, ein Wienern und sein neunjähriger Sohn, sind am Sonntagnachmittag von Rettungsteams in der Nähe des Nationalparks Valgrande im norditalienischen Piemont gerettet worden. Die beiden befanden sich in einem besonders unzugänglichen Gebiet. Weil es schon dunkel geworden war, fanden sie den Rückweg nicht mehr, berichteten lokale Medien. Vater und Sohn wurden von Rettungsteams geborgen und zum Auto begleitet. Beide blieben unverletzt.