Fotovoltaik ist in Kärnten nur rudimentär ausgebaut. Warum ist das so?

GÜNTER GRABNER: Bisher wurden in Kärnten erst 200 Megawatt PV-Leistung installiert. Im Vergleich zu dem, was wir als Ziel haben, ist das nur Mickeymaus. In Kärnten sind wir erst bei 15 Prozent dessen, was wir bis 2030 laut Gesetz ausgebaut haben müssen – das sind dann 1,2 Gigawatt. Österreichweit sind es bereits 23 Prozent.