Der milde Winter in Kärnten wirkt sich auch auf das Verhalten in der Vogelwelt aus. "Die natürliche Nahrung wird eher in Anspruch genommen als Futterstellen", sagt Andreas Kleewein. Der Geschäftsführer von Birdlife Kärnten rechnet damit, dass sich das auch bei der "Stunde der Wintervögel" niederschlagen wird. Von 6. bis 8. Jänner findet zum mittlerweile 14. Mal die österreichweite Vogelzählung der Vogelschutzorganisation statt.