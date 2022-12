Die Invasion Russlands in der Ukraine war zu Jahresbeginn nicht absehbar. Wie hat der Krieg das Wirken der Caritas Kärnten heuer beeinflusst?

ERNST SANDRIESSER: In kürzester Zeit haben wir in der Messehalle mit der ukrainischen Community Unterstützung angeboten. Wir haben 2100 Ukrainerinnen und Ukrainer, davon fast 700 Kinder, mit Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Wir haben auch zusätzliche Büro- und Beratungsräume eröffnet.

Die Zahl der Schutzsuchenden ist stark gesunken. Ist das Informationszentrum für Vertriebene noch geöffnet?

Ja, das ist es. Es gibt in dem Sinn keine zentrale Wohndrehscheibe, wie wir sie empfehlen würden. Die Leute kommen zu uns. Es geht um Themen wie Wohnungssuche, Sprachkurse und um ärztliche Versorgung. Wir müssen diese Struktur auch aufrechterhalten. Es kann jederzeit sein, dass wieder mehr Menschen zu uns kommen.



Wie viele Vertriebene betreut die Caritas derzeit in ihren Quartieren?

In unseren Quartieren in Friesach und Feldkirchen haben wir momentan 72 Menschen. Es gibt immer Leute, die es nicht schaffen, sich privat über Wasser zu halten. Diese brauchen weiterhin die organisierte Unterbringung. Es werden uns nach wie vor Quartiere angeboten. Wir würden uns wünschen, dass es eine intensivere Kooperation mit dem Flüchtlingsreferat des Landes Kärnten gibt. Das heißt, dass man mit den größeren Trägern intensiver zusammenarbeitet, wie es in anderen Bundesländern üblich ist. Man hat sehr viele Quartiergeber. Es ist auch für das Land meines Erachtens ein ziemlich großer Aufwand in der Verwaltung, als wenn man fünf große Betreuer hätte. Deshalb dauern die Verfahren auch so lange. Die Grundversorgung dauert lange, die Zuweisung der Quartiere hat lange gedauert. Das hätten wir nach 2016 rascher geschafft. Die Menschen waren teilweise zwei Monate unversorgt, bis sie in der Grundversorgung waren. Wir sind da eingesprungen, weil es unser humanitärer Auftrag ist.



Mit der Unwetterkatastrophe im Gegendtal gab es ein zweites unvorhersehbares Ereignis. Hier hat die Caritas ebenfalls Betroffene unterstützt.

Auch hier war die Solidarität sehr groß. Bei allen Katastrophen gibt es allerdings einen Gewöhnungseffekt, der hier auch eingetreten ist. Vor allem in Treffen stehen Menschen vor der Frage: „Werde ich es schaffen?“ Die Schadenssummen sind teilweise nur bis zur Hälfte gedeckt, inklusive der Spenden. Oft gibt es noch eine Lücke von 50 Prozent, die nicht abgedeckt ist.



Stichwort Teuerung. Wie half die Caritas Kärnten in diesem Bereich?

Das war die dritte Entwicklung in diesem Jahr. Zwischen 8000 und 9000 Menschen haben wir mit unserer Hilfe erreicht. Das ist eine Steigerung von 51 Prozent. Darunter sind 2300 Kinder. Das ist eine Entwicklung, die im Wesentlichen eine Spätwirkung von Corona ist. In der Größe ist es aber auch eine Wirkung der Energiekrise und der Teuerung.



Wie sieht die Unterstützung genau aus?

Wir geben Überbrückungshilfen bei Mieten und bei Betriebskosten. Die größte Steigerung gab es aber bei der Unterstützung für den alltäglichen Lebensbedarf. Für Lebensmittel, Bekleidung etc. Diese wachsende Armut gefährdet die Zukunftstauglichkeit der gesamten Gesellschaft. Wenn jetzt die Kollektivvertragsgehälter deutlich steigen, bräuchten wir auch eine substanzielle Erhöhung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe. Beide liegen oft unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das ist 1371 Euro für eine Einzelperson. Wir bräuchten eine Rückkehr zur echten Mindestsicherung, die auch die realen Wohnkosten berücksichtigt. Wir bräuchten aber auch eine echte Kindergrundsicherung. Wir haben auf der einen Seite den Familienbonus, auf der anderen Seite die Familienbeihilfe. Hier bräuchte es eine Zusammenlegung. Der Familienbonus kommt überproportional Familien zugute, die in einer finanziell guten Situation sind. Viele Väter sagen, dass sie den Bonus nicht brauchen, sondern eher armutsgefährdete Familien.



Das Jahr war auch geprägt vom Pflegenotstand, von Pflegekräften, die am Limit sind. Wie ist die Lage in den Pflegeeinrichtungen der Caritas?

Unsere Mitarbeiter sagen ganz klar, toll, dass es den Pflegebonus gibt. Wenn sie wählen müssten zwischen einer weiteren Steigerung und mehr Kollegen in der Pflege, da haben alle gesagt, bitte mehr Kollegen. Dann wird auch deren Job wieder attraktiver. Ich würde sagen, die Politik ist aufgewacht, die gesetzten Maßnahmen reichen jedoch noch nicht aus. Es braucht in Kärnten vor allem eine Verbesserung des Pflegeschlüssels, damit man die Leute, die jetzt arbeiten, entlastet. Sonst sind die auch noch weg. Das ist für 2023 das zentrale Moment. Da kann das Land Kärnten sehr wohl etwas tun. Land, Städte- und Gemeindebund müssen sich einigen.



Bleiben wir beim Gesundheitsbereich. Ihre Organisation bietet auch Psycho-Soziale-Beratung an.

Wir hatten heuer 5400 Klienten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 20 Prozent. Man merkt, dass sich die äußeren Krisen widerspiegeln. In ganz Kärnten warten allein bei uns 400 Menschen auf einen Beratungs- oder Psychotherapieplatz. Wir haben auch unsere Präventionsarbeit verstärkt und 42 Workshops mit jungen Männern gemacht sowie drei neue Standorte für die Männerberatung eröffnet.



Was sind Ihre Erwartungen für das neue Jahr?

Ich glaube nicht, dass wir alle ärmer werden. Aber es wird bei manchen etwas weniger übrig bleiben. Und wir dürfen uns die Lebensfreude nicht nehmen lassen. Diese hängt nicht vom Konsum ab.



Wird sich Ihrer Meinung nach das Spendenaufkommen verringern?

Viele Menschen mit sehr niedrigem Einkommen sagen, die fünf oder zehn Euro im Monat habe ich immer. Ich glaube, das gilt in abgewandelter Form für jeden. Ich denke an das Bild in der Bibel, wo es heißt, sie hatten nur zwei Fische. Es gab aber Tausende Menschen, die Hunger hatten. Und Jesus sagte, teilt das, was ihr habt, dann hat jeder etwas. Wenn wir das teilen, was wir haben, muss es keine Not geben. Deswegen bin ich zuversichtlich.