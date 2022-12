Venedig leidet oft unter zu vielen Gästen, Triest hätte gerne noch mehr. Seit Venedig aus umweltschutztechnischen und städtebaulichen Maßnahmen und wegen oft hoffnungsloser Überfüllung von Besuchern einige der großen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr einlaufen lässt, zählt die nächstgrößte östlich gelegene Hafenstadt Triest ein größeres touristisches Aufkommen. Damit die Massen beim Verlassen der vielen Touristenschiffe nicht von parkenden Autos beengt werden, wurden bereits Parkplätze gesperrt. Doch die ehemalige österreichische Stadt will noch viel mehr.

Um den Fremdenverkehr attraktiver zu machen, sollen in Triest schon bald Gondeln verkehren. Allerdings in der Luft als Kabinen, wie man sie aus den Skigebieten kennt. Im Laufe des heurigen Jahres wurde das Projekt vorgestellt. Die Triestiner waren geteilter Meinung. Es gab einige Demonstrationen gegen das Projekt. Bei einem Lokalaugenschein von Technikern schlugen die direkten Anrainer den Klingelnden im Herbst noch die Tür vor der Nase zu. Die meisten öffneten gar nicht, berichtete die Triester Tageszeitung "Il Piccolo".

Frist bis 6. Februar

Der Stadtregierung hat alle Einwände bisher abgetan. Die Aufträge für den Bau der Seilbahn, die den Hafen mit dem Karst über den Luftweg verbinden soll und die auch die Windböen der "Bora" in Triest aushalten muss, wurde jetzt europaweit ausgeschrieben und in den Fachgazetten veröffentlicht. Bis zum 6. Februar um 12.30 Uhr können Firmen ihre Anbote abgeben.

Das auf 62 Millionen Euro geschätzte Bauwerk wird aus einem Geldtopf finanziert, der eigentlich für die verkehrstechnische Infrastruktur gedacht ist. Auch dagegen gab es Proteste. Die Stadt Triest hat das Image-Projekt der Regierung in Rom, die diesen Fonds verwaltet, als Verkehrsmittel "verkauft". Während es Triest mit der Seilbahn eilig hat, ist das zweite bei Triest-Urlaubern beliebte Verkehrsmittel, die blaue Tram, noch immer nicht wieder in Verkehr gebracht worden.

Investitionen ins Radwegenetz

Letztendlich fahren die meisten Menschen in Triest mit dem Auto, einem 125-er Moped, nehmen den Bus, zum Pendeln gerne auch den Zug. Immer beliebter wird aber das Fahrrad, mit dem man jedoch gerade in Triest mangels gesichertem Radwegesystem auch recht gefährlich fährt. Das soll sich bessern. Bis 6. Februar wurden auch Aufträge für ein Radwegprojekt in Höhe von 600.000 Euro ausgeschrieben. Von der zentralen Piazza Unitá, vor der die Ankommenden der Kreuzfahrtschiffe aussteigen, wird entlang des Ufers ein Radweg gebaut. Er soll unter anderem den Bahnhof und das Institut der Wirtschaftswissenschaften verbinden. Über eine Radspur wird der Radweg mit anderen bereits bestehenden Radfahrwegen verbunden. In das Radwegenetz sollen in weiterer Folge noch einmal 1,8 Millionen Euro fließen. Guerrino Lanci, Präsident des Triester Hotelierverbandes bezeichnet die Investition in die Radwege "als eine Chance für Triest, sich als Radfahrstadt mit Anbindung an ein internationales Radwegenetz zu positionieren".