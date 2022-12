Grund zum Jubeln hatte am Mittwochabend ein Kärntner oder eine Kärntnerin. Bei "Lotto 6 aus 45" räumte eine Person als Solosieger über 119.000 Euro ab. Beim Fünfer mit Zusatzzahl war sie mit einem einzigen Quicktipp erfolgreich.

Zum dritten Mal in Folge gab es keinen Sechser. Somit geht es mit einem Dreifachjackpot und rund 3,6 Millionen Euro in das neue Jahr. Dank dieser neuerlich sechserlosen Runde gab es zum Jahresabschluss eine Einmaligkeit: Der Dezember ist nämlich der einzige Monat, in dem es nur eine einzige Runde gab, in der "sechs Richtige" getippt wurden. Es waren die beiden fünf Millionen Euro schweren Sechser nach dem Siebenfachjackpot. Alle übrigen Monate sorgten für mehrmaligen Sechser-Jubel.

Beim Joker gab es zum Jahresfinale keinen Wettschein mit

der richtigen Ziffernkombination. Damit startet der Joker mit einem

Jackpot ins neue Jahr, der mit rund 350.000 Euro gefüllt sein wird.