Verstopfe Straßen, überfüllte Einkaufszentren und Menschen, die auf der Suche nach einem Last-Minute-Geschenk durch die Fußgängerzonen hetzen – nach zwei Jahren Pandemie scheint es so, als hätten die Kärntner und Osttiroler auch in Sachen Weihnachtsstress einiges aufzuholen. Der Teuerung zum Trotz wird geshoppt, was das Börserl (nicht) hergibt und die viel besungene stille Zeit wird zum Geschenke-Marathon.