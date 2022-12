Wer sitzt außer dem Fatschnpoppa (Jesuskind) noch in der Kärntner Krippe? Was wünschen die Schapperkinder den Erwachsenen am 28. Dezember? Und bringt ein Ålmtreapale wirklich Glück? In unserem Kärntner Mundart-Quiz rund um Weihnachten und Silvester erfahren Sie das und noch mehr. Machen Sie mit und testen Sie Ihr Wissen!