1. Am Dienstag stellte Lilihill eine eigene Fluglinie, Liliair, vor.

Rechnet sich das und wie lange fliegt Liliair?

ANTWORT: Innerhalb von drei Jahren investiert 100-Prozent-Eigentümer Lilihill laut eigenen Angaben 27 Millionen Euro in das Vorhaben, am Flughafen Klagenfurt, mehrheitlich in Lilihill-Besitz, eine eigene Fluglinie zu betreiben. Für diesen Zeitraum gebe es auch eine Bestandsgarantie, sagt Liliair-Geschäftsführer Dieter Kandlhofer. Für den Flughafen wären Flugverbindungen nach Frankfurt, München und Hamburg zweifellos ein Gewinn – ob die Airline selbst kostendeckend fliegen wird, hängt freilich von den Ticketerlösen und der Nachfrage ab. Dass man Gewinne erzielen wolle und müsse, wurde am Dienstag betont. Im ersten Jahr rechnet Liliair mit 50.000 Fluggästen.