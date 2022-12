Um eine Fluglinie zu betreiben, braucht es keine eigenen Flugzeuge, Crews oder ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC, Air Operator Certificate). All das kann zugekauft werden. Ein wichtiger Anbieter auf dem US-Markt ist Mesa Airlines mit 150 Flugzeugen, die im Auftrag von American Airlines und United Airlines Flüge abwickeln. Kommendes Jahr steigt Mesa Airlines in den europäischen Markt ein und gründete dafür einen maltesischen EU-Ableger namens „Flite“. AOC und Betriebsgenehmigung wurden laut „Aviation Direct“ bereits bei der maltesischen Luftfahrtbehörde beantragt. Liliair ist offenbar der erste „Flite“-Kunde. Die beiden Liliair-Flieger werden mit „operated by Flite“-Kleber ausgestattet ins maltesische Luftfahrtregister eingetragen.