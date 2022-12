Kurz nach der Präsentation der neuen Flugggesellschaft Liliair am Klagenfurter Flughafen sollte in der Kärntner Landesregierung die Entscheidung über einen Rückkauf des Flughafens Klagenfurt, zu 74,9 Prozent im Besitz von Lilihill, fallen. Bekanntlich tritt die ÖVP mit dem für Beteiligungen zuständigen Landesrat Martin Gruber (ÖVP) vehement für das Ziehen der sogenannten Call-Option ein, die SPÖ mit Landeshauptmann Peter Kaiser hat vor einem halben Jahr einen Antrag schon einmal abgelehnt. Die ÖVP brachte das Thema erneut auf die Agenda, da auch für 2022 absehbar ist, dass es die Mindestmarke von 100.000 Passagieren verfehlt wird - zum dritten Mal in Folge.