"More for less" - mehr für weniger - wirbt die Tourismusorganisation von Friaul-Julisch Venetien diesen Freitag in der Kleinen Zeitung. Und vergleicht im Inserat die Preise für einen Skipass in Friaul mit den Preisen für Tagesskikarten in den Kärntner Skigebieten. Während der friulanische Tages-Skipass, gültig in sechs Skigebieten, darunter Sella Nevea, Tarvis und Piancavallo, mit in Summe 105 Pisten-Kilometern nur 39,50 Euro kostet, ist das Skivergnügen in Kärnten bekanntlich um einiges teurer. Am Nassfeld 56,50 Euro (110 Kilometer), in Bad Kleinkirchheim 56 Euro (103 Kilometer). Und so weiter.