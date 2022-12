Netflix sorgt heuer mit romantischer Komödie aus Italien für weihnachtliche Stimmung in heimischen Wohnzimmern. Vielen Italienurlaubern ist der Ort, an dem "Ich hasse Weihnachten" spielt, gut bekannt.

Gianna (Pilar Fogliati) reicht es. Weil sie noch immer Single ist, muss sie zu Weihnachten zwischen den Zwillingen ihres Bruders sitzen. Aus diesem Grund kündigt die Krankenschwester an, dass sie dieses Jahr in männlicher Begleitung zum Weihnachtsessen kommt. Doch es gibt ein Problem: Sie hat gar keinen neuen Freund und ihr bleiben nur 24 Tage, um einen zu finden...

"Netflix" präsentiert in diesem Jahr zu Weihnachten eine romantische Comedyserie aus Italien. Diese ist angelehnt an die norwegische Erfolgsproduktion "Weihnachten zu Hause".

"Ich hasse Weihnachten" wurde Ende des Vorjahres in Venetien gedreht. Die meisten Szenen spielen in Chioggia, einem bei vielen Österreichern beliebten Urlaubsort an der Oberen Adria. Chioggia liegt im Süden der Lagune von Venedig und wird oft auch Klein-Venedig genannt. Die Fondamenta Canal Vena ist einer der Hauptproduktionsorte. Viele Schlüsselszenen wurden dort gedreht. Es ist die Straße, in der sich der Fischmarkt, das Restaurant von Giannas Vater und der Treffpunkt ihrer Freunde, Caterinas Cafeteria, befinden.

Die erste Staffel umfasst sechs Folgen zu je rund 30 Minuten. Ob Gianna am Ende doch in Begleitung zum Weihnachtsessen bei ihrer Familie kommt?