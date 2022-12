Kommenden Dienstag, den 20. Dezember will der Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens, Lilihill, in einer Pressekonferenz eine neue Fluglinie präsentieren: "Liliair". Die bereits einmal um eine Woche verschobene Vorstellung der Airline wird nun von einem ungewöhnlichen Ereignis überschattet: Franz Miklautz (51), der sich als Autor in etlichen Geschichten mit den Turbulenzen am Flughafen Klagenfurt kritisch auseinandersetzte, wurde von der Pressekonferenz ausgeladen.