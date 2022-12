Kinder freuen sich, Autofahrer eher weniger. Schneefälle erwecken gemischte Gefühle - und sorgen stellenweise auch für Gefahr auf den Kärntner Straßen. Viele Fahrbahnen sind derzeit mit Schnee bedeckt, wie Antenne Kärnten-Hörer berichten. Speziell auf den Autobahnen spitzt sich die Lage derzeit zu. "Von Velden-Ost bis Villach ist die Fahrbahn schneebedeckt. Es herrscht dichter Schneefall hier", schildert ein Kleine-Zeitung-Leser die Lage auf der A2 Südautobahn um 18 Uhr. Auch auf der A10 Tauernbahn ist die Situation ähnlich.

Frontalzusammenstoß auf Schneefahrbahn

Kurz nach 15 Uhr verlor ein 59-jähriger Villacher auf der Rosentaler Straße in Richtung Selpritsch die Kontrolle über seinen Pkw. Er geriet auf der schneebedeckten Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 50-jährigen Wieners. Der Wiener sowie die 17-jährige Beifahrerin des Villachers wurden leicht verletzt ins LKH Villach eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Zwischen Sittersdorf und Sonnegger See kam es in den Abendstunden auf der B81 Bleiburger Straße zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Man kommt nur schwer an der Unfallstelle vorbei, berichtet die Antenne. Ausweichen geht über die B82 Seeberg Straße und über Eberndorf.

Achtung vor der Schneekettenpflicht

Schneekettenpflicht herrscht derzeit laut Antenne bei Fahrten über den Wurzen- und Loiblpass, übers Nassfeld und die Turrach. Laut ÖAMTC braucht man Ketten auch am Plöckenpass, am Katschberg sowie auf der Wöbringer Landesstraße zwischen Metnitz und Murau.

Viele Unfälle auch am Freitag

In vielen Teilen Kärntens mussten die Einsatzkräfte schon am Freitag aufgrund der Schneefälle ausrücken, um hängengebliebene Fahrzeuge zu bergen. Es kam auch zu zahlreichen Unfällen mit vielen Verletzten. Rund fünf Zentimeter schneite es im Raum Villach, Unterkärnten blieb von Schneefällen noch verschont. In der Nacht auf Samstag hatte sich sowohl die Wetterlage als auch die Situation auf den Straßen aber beruhigt.

Am Samstag dann die nächsten Niederschläge: Was am späten Vormittag mit Regen begann, änderte sich im Tagesverlauf hin zu Schneefällen. Dabei handelte es sich zwar nicht um große Mengen, diesmal wurde aber das ganze Land weiß. "Auf über 600 Metern sind bis zu zehn Zentimeter möglich", prognostizierte Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. In den Karawanken und auf der Koralpe schneite es am meisten. Schnee landete in der Nacht auf Sonntag jedoch auch in tiefen Lagen. "Am Sonntag wird es das erste Mal in diesem Winter überall weiß sein", prognostizierte Brandes.

Mit Temperaturen zwischen minus sieben und minus drei Grad tagsüber und bis zu minus 15 Grad in der Nacht warten mit Montag und Dienstag echte "Eistage." Am Mittwoch kommt das nächste Tief. Schneefälle dürften aber – Stand jetzt – ausbleiben.