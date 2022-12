Heimischer Kältepol meldete heute früh fast minus 20 Grad

Am Montag und Dienstag wird es in Kärnten und Osttirol sonnig, aber eiskalt. Ab Wochenmitte kommt das nächste Adriatief auf uns zu. Kötschach-Mauthen und Mallnitz waren Spitzenreiter. In Osttirol ist es noch kälter.