Es wird wieder winterlich! Autofahrer müssen daher heute in Kärnten und Osttirol besonders aufpassen. Am Loiblpass und bei Fahrten über den Katschberg gilt bereits Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge, wie die Antenne Kärnten berichtet. Und diese Situation dürfte sich im Laufe des Tages noch verschärfen. Denn während in den Bergen zum Teil schon Schneefall eingesetzt hat, schneit es von Süden her laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) in den nächsten Stunden immer häufiger: "Im Laufe des Tages handelt es sich in tiefen Lagen immer öfter um Regen." Und dieser kann sich aufgrund der niedrigen Temperaturen in Eisregen verwandeln und die Straßen in spiegelglatte Eisbahnen verwandeln.

Die Schneefallgrenze steigt dann im Tagesverlauf auf 700 bis 1400 Meter an, zum Teil, wie etwa im Gailtal, könne es aber laut Zamg bis ins Tal schneien: "Zum Abend hin werden Regen und Schneefall deutlich weniger und klingen im Laufe des Abends immer öfter ab." Die Tageshöchstwerte liegen bei null bis drei Grad."