Im Ringen um die Zukunft des Klagenfurter Flughafens will Mehrheitseigentümer Lilihill jetzt mit einer eigenen Fluglinie ernst machen. Für kommenden Dienstag lädt das Unternehmen zu einer Pressekonferenz am Flughafen Klagenfurt. Peter Malanik, Aufsichtsratschef der Flughafen-Gesellschaft und Ex-AUA-Chef, wird dabei als Geschäftsführer der LILIAIR geführt. Ebenso Dieter Kandlhofer, jener umstrittene Ex-Generalsekretär aus dem Verteidigungsministerium, der einst ein Kasernenprojekt am Flughafen forcierte und der seit einigen Monaten für Lilihill tätig ist. Bei der Präsentation wird auch Kay Kratky, ebenfalls früherer AUA-Chef und mittlerweile auf der Payroll von Lilihill, dabei sein.