In vier Filmen hat der "Mann aus Stahl", Henry Cavill, schon Superman verkörpert. Einen zusätzlichen Popularitätsschub, vor allem bei jungen Fans, brachte dem Briten aber die Rolle des Geralt von Riva in der Netflix-Serie "The Witcher". Seitdem konnte Cavill mit seinem durchtrainierten Körper nirgendwo auftauchen ohne erkannt zu werden. So auch im März dieses Jahres, als er auf Shoppingtour in Villach war und von einer Leserin der Kleine Zeitung erkannt wurde. Damals wurde gerade die dritte Staffel der Serie in Italien, Slowenien und Kroatien gedreht. Auf Instagram postete Cavill einen Ausritt in den Bergen von Kranjska Gora.

Abgang

Einen schweren Shock mussten seine Fans im Oktober hinnehmen. Der 39-Jährige gab sein Ausscheiden aus "The Witcher" bekannt.

Cavill schrieb seinen fast 23 Millionen Followern: "Meine Reise als Geralt von Rivia war gefüllt mit Monstern und Abenteuern, doch nun werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. An meiner Stelle wird der fantastische Mister Liam Hemsworth den Mantel des weißen Wolfs übernehmen. Wie bei den größten literarischen Charakteren gebe ich die Fackel mit Ehrfurcht für die Zeit, die ich damit verbracht habe, Geralt zu verkörpern, weiter, und werde mit Enthusiasmus Liams Sicht auf diesen faszinierendsten und differenziertesten Mann beobachten. Liam, guter Herr, dieser Charakter hat so eine wunderbare Tiefe, viel Spaß beim Eintauchen und Entdecken, was du finden kannst"

Unterschriften für Rückkehr

Gründe für seinen überraschenden Abgang nannte Cavill nicht, Fans sind aber überzeugt, dass es an den Autoren der Serie liegt. Der Schauspieler ist bekennender "Super-Fan" der Geralt-Saga des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Cavill wollte die Rolle unbedingt haben, scheint aber mittlerweile mit der Umsetzung durch die Netflix-Macher nicht mehr einverstanden zu sein. Deshalb rufen die Fans jetzt zum Boycott auf und fordern in einer Petition die Rückkehr von Cavill und die Absetzung der Drehbuchautoren. Auf der Plattform change.org haben bereits mehr als 277.000 Fans dafür unterschrieben.

Im Interview mit TechRadar zeigte die amerikanische Serienmacherin und Drehbuchautorin von "The Witcher" Lauren Schmidt Hissrich Verständnis für die Enttäuschung der Fans. Sie bittet diese aber, der Serie auch nach der dritten Staffel, die teilweise nahe der Kärntner Grenze gedreht wurde, die Treue zu halten, damit die Saga fortgesetzt werden kann.