Millionenschwer waren die Beschlüsse der Landesregierung am Dienstag, die wegen der Teuerungswelle rückwirkend fürs heurige Jahr bzw. für 2023 beschlossen wurden. Obwohl Anfang März Landtagswahlen stattfinden und die Karten neu gemischt werden, einigten sich SPÖ und ÖVP auf die Fortsetzung des Kärnten-Bonus. Einkommensschwache Bürger erhalten heuer 200 Euro, für 2023 wird auf 400 Euro verdoppelt. Ausgezahlt werden je 100 Euro in den "kalten Monaten" Jänner, Feber, März und April, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).