Kärnten stellt mit 1. Jänner 2023 die Abfalltrennung bei Leicht- und Metallverpackung auf ein landesweit einheitliches System um. Wenn es um eine klimaneutrale Zukunft geht, sind E-Mobilität und erneuerbare Energiegewinnung in aller Munde. Wie wichtig Abfallvermeidung, Mülltrennung und Recycling für Umwelt und Klima sind, darüber wird in Kärnten seltener gesprochen. Denn der Müll ist vermeintlich das Problem anderer Länder. Plastikflaschen an den Sandstränden der Südsee oder Abfallberge in Palermos Straßen, wenn wieder einmal die Müllabfuhr streikt.