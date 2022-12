Das Warten hat ein Ende: Am Samstag konnten vier Kärntner Skigebiete – Gerlitzen, Turrach, Katschberg und Koralpe – in die Saison starten. Alle anderen folgen zwischen 7. und 17. Dezember. Ohne Sorgen dürften die Seilbahnbetreiber ihre Lifte nicht in Betrieb nehmen: Die Teuerung trifft sie besonders hart. Und der Klimawandel macht sich mittlerweile auch in den höhergelegenen Skigebieten, die früher schon im Oktober die Saison eröffnen konnten, bemerkbar.