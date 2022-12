Empörung herrscht in Italien nach dem tödlichen Unfall von Rennradprofi Davide Rebellin Ende November. Der aus dem Veneto stammende 51-Jährige wurde wie berichtet von einem Lkw nieder gefahren. Stunden nach dem tragischen Unfall begann Anfang Dezember die Suche nach dem Lkw-Lenker. Nach Zeugenbefragungen von Gästen eines Lokales in der Nähe des Unfallortes und mit Hilfe der an sehr vielen Straßen in Italien installierten Video-und Fotokameras konnte der Fahrer eines roten Volvo-Lastwagens als Beteiligter identifiziert werden. Zuerst dachte man noch, der Lastwagenfahrer habe den Zusammenstoß mit dem Fahrrad eventuell nicht bemerkt und sei deshalb einfach weiter gefahren.