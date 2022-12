Ein Bettler läutete am Freitag gegen 8 Uhr an der Haustüre einer 70-jährigen Pensionistin in der Gemeinde Techelsberg und bat sie in gebrochenem Deutsch um Geld für Essen für sich und seine Kinder. Dabei hielt er ihr einen handgeschriebenen Zettel hin, auf dem in Kinderschrift ein deutscher, fehlerhafter Text mit dem gleichlautenden Inhalt stand.

Die Pensionistin holte ihre Handtasche, stellte diese im Vorhaus ab und gab dem Bettler zehn Euro, da sie ihn loswerden wollte. Anschließend zeigte der Mann auf seine Socken und fragte danach. Die Frau sagte, sie habe keine für ihn. Dann verließ der Bettler das Anwesen.

Als die Frau und ihr Mann später vor dem Haus mit Arbeiten beschäftigt waren, lag das Kartenetui der 70-Jährigen vor der Haustüre am Boden. Sie hielt sofort in ihrer Handtasche Nachschau und stellte fest, dass mehrere Hundert Euro Bargeld und ihr Personalausweis fehlten. Während der Arbeiten war die Haustüre geschlossen, jedoch nicht versperrt. Jetzt wird der Bettler des Diebstahls verdächtigt.

Personenbeschreibung

Der Mann ist 165 Zentimeter groß, zart gebaut, 20 bie 30 Jahre alt, hat einen abgebrochenen oberen Schneidzahn, Hautfarbe weiß, schwarze Socken und eine Wollmütze.