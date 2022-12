Im April 1993 läutete die Gründung des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) das Ende politisch gelenkter Subventionen in Kärnten ein. Bis dahin entschieden weisungsgebundene Beamte in drei Landesabteilungen über einzelne Förderanträge, die Landesregierung redete – in unterschiedlicher Lautstärke – mit. Mit der gesetzlichen Einrichtung des KWF, ein Fonds öffentlichen Rechts, wurden Förderungen unabhängig und weisungsfrei. Ohne Politik geht es freilich nicht: Die Landesregierung bestellt das Kuratorium des KWF, Aufsichtskommissärin ist LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

30 Jahre sind seit der Gründung vergangen, geprägt wurden diese maßgeblich von Erhard Juritsch. Zu Jahresende scheidet der 65-Jährige Finkensteiner als KWF-Vorstand aus. Rund 30 Millionen Euro – etwa 20 vom Land Kärnten, 10 aus EU-Fördertöpfen – vergibt der KWF jedes Jahr, vornehmlich als Investitionsförderung für KMU und Forschungsförderung für größere Betriebe.

"Zu wenig geerdet"

Kritik übt Juritsch an der Ausrichtung der Universität Klagenfurt. Seiner Meinung nach sei diese „zu wenig geerdet, es mangelt an Bodenständigkeit.“ Die Uni sei zu wenig an den Bedürfnissen der Wirtschaft und Industrie ausgerichtet, „es reicht nicht, nur wissenschaftlichen Nachwuchs und das Ranking im Kopf zu haben.“

Der Tourismus in Kärnten müsse sein Verständnis verbreitern und sich dem Thema Lebensraum widmen. „Auch viele Nichttouristen nehmen touristische Leistungen in Anspruch“, etwa Zweitwohnungsbesitzer, Pensionisten und alle Einheimischen. Diese müssten „gedanklich integriert“ werden, wenn es um Infrastruktur und Leuchttürme gehe. „Der Bedeutungsverlust des Tourismus führt jedoch zur Verteidigungshaltung, statt zu Offensivkraft.“

"Generalrevisionen statt Neubauten"

Ein Umdenken brauche es bei den investitionsschwachen Seilbahnen: Generalrevisionen statt teurer Neubauten, Eigenproduktion von Energie und Mobilitäts-Kooperationen seien jetzt gefragt, sagt der KWF-Chef. In der Mikroelektronik sieht er in Kärnten Platz neben Infineon für weitere Unternehmen. Dafür brauche es attraktive Förder- und Finanzierungsmodelle. Der Technologiefonds sei derzeit mit 9 Millionen Euro jährlich gefüllt. Ähnlich wie Tirol brauche Kärnten weitere 10 Millionen Euro.

Das Ziel, Kärnten und die Steiermark wollen bis 2030 gemeinsam eine F&E-Quote von mehr als 5 Prozent ausweisen (Kärnten 2020 3,21 Prozent, gemeinsam 4,57 Prozent) bedeute, so Juritsch, dass Kärnten zusätzlich 3000 Forschende benötigt. Davon zwei Drittel in der Industrie. „Die Industriellenvereinigung, die die Infineon-Lastigkeit in der Forschung kritisiert, muss daher Anlagenbau, Chemie-, Holz- und Kunststoffbetriebe zur Intensivierung der Forschung bringen.“ Ein Forschungszentrum wie die Silicon Austria Labs (SAL) brauche es „in jeder Branche“.

Nach der Pensionierung Juritschs bleibt Sandra Venus Alleinvorständin, eine Neubesetzung sei vorerst nicht geplant, heißt es aus dem Büro Schaunig. Dass nach der Landtagswahl im März doch eine Ausschreibung erfolgt, sei nicht ausgeschlossen. Seit einem Jahr verbreitern Andreas Starzacher und Christian Gnatzy als Prokuristen die KWF-Spitze.