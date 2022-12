Dieser Tage startet in Kärnten der Christbaumverkauf. Die Bäume wurden zum Teil schon an die Verkaufsstellen geliefert. Doch nicht jeder ist aus Kärnten. "Etwa 30 bis 40 Prozent der Christbäume stammen aus heimischer Produktion", sagt Marian Tomažej, Geschäftsführer der ARGE der Kärntner Christbaumbauern in der Landwirtschaftskammer. Rund 20 Bauern sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, insgesamt gibt es etwa doppelt so viele Kärntner Landwirte, die Christbäume verkaufen. Allein vom Weihnachtsgeschäft kann allerdings fast keiner leben. Der Großteil ist im Nebenerwerb tätig, einzelne verkaufen zusätzlich Reisig zu Allerheiligen und Palmbuschen zu Ostern.