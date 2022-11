Reiseportale veröffentlichen immer wieder Rankings der besten Strände, Städte oder Länder für Kurztrips und längere Urlaube. Das britische enjoytravel hat sich allerdings ein etwas längerfristiges Ranking einfallen lassen, nämlich für das letzte große Abenteuer: den frühzeitigen Ruhestand.

Dabei steigen sie auf einen heißen Trend auf, der sich "FIRE" nennt und eine Wortkreation aus "Financial Independence" und "Retire Early" ist. Immer mehr junge Menschen verfolgen das Ziel, möglichst schnell, durch eine hohe Sparquote und geschickte Investitionen schuldenfrei zu werden. Sie wollen so viel Geld ansparen, dass sie mit vierzig, oder gar dreißig ihren Job für immer an den Nagel hängen können. Doch wo kann man am besten und längsten vom Ersparten leben? Genau das will "enjoytravel" beantworten und listet die Top 50 Länder für den frühzeitigen Ruhestand auf.

Die Kriterien

Laut dem Reiseportal hat man sich dafür die Lebenshaltungskosten, Restaurant- und Mietpreise sowie die Lebensqualität in den Ländern angesehen. Ebenso flossen in die Bewertung gutes Wetter, Gesundheitsversorgung und die Englischkenntnisse der Bevölkerung ein. Schlussendlich auch wie einfach, oder wie schwer es im jeweiligen Land ist, ein Visum beziehungsweise eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen.

Eines vorweg: Österreich schafft es nicht unter die besten 50. Ob es am Englisch, oder der restriktiven Einwanderungspolitik liegt, ist nicht ersichtlich. Das muss aber nicht als Nachteil gesehen werd, denn so stehen auswanderungswilligen Österreichern 50 statt 49 Alternativen zur Auswahl.

"Märchenhafte Kulisse"

Der Gewinner des Rankings ist laut "enjoytravel" unser südlicher Nachbar Slowenien: "Slowenien hat Italien und Österreich den Rang abgelaufen, die märchenhafte Kulisse rückt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Es ist der beste Ort der Welt, um sich zur Ruhe zu setzen", schreibt das Reiseportal. Berge, Wälder und die farbenfrohe Hauptstadt Laibach/Ljubljana bieten eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten. Auswanderer profitieren von vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten, einer sehr hohen Lebensqualität und auch die Hürden, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen, seien laut dem Portal niedrig. Neben den milden Temperaturen und vielen Sonnenstunden sollen auch die ausgezeichneten Englischkenntnisse der Slowenen den Sieg eingebracht haben.

Sauber und sicher

Auf dem zweiten Platz findet sich Portugal. Hohe Lebensqualität, die Algarve und die Weingüter locken hier seinen Ruhestand zu verbringen. Außerdem ist Portugal europaweit eines der günstigsten Länder, schreibt "enjoytravel". Damit punktet auch das drittplatzierte Estland. Das Land gilt überdies als eines der saubersten und sichersten Länder der Welt.

Am Meer

Kroatien schaffte es auch ganz weit vorne zu landen und wird an achter Stelle gereiht. Geschichte, Kultur und natürlich einige der weltbesten Strände sprechen für Kroatien. Relativ niedrige Immobilienpreise machen es auch leichter, ein schönes Plätzchen für den frühzeitigen Ruhestand zu finden. "Am besten am Meer, wo man das mediterrane Lebensgefühl und das köstliche Essen ausgiebig genießen kann", findet "enjoytravel".