Im digitalen Marketing sei "die Angst vor Fehlern der größte Fehler", erklärt Bernhard Guetz, einer der drei Autoren des Buches "Quick Guide: Digital Marketing Roadmap", erschienen bei Springer Gabler. Der Marketingexperte mit hoher Praxiskompetenz verfasste das an den Bedürfnissen von Praktikern ausgerichtete Buch mit zwei seiner Kollegen an der FH Kärnten, Alexander Schwarz-Musch, Studiengangleiter des Masterstudiums "Business Development & Management", sowie Alexander Tauchhammer, der bei Dr. Oetker digitales Marketing von Villach aus weltweit aufbaute.

"Spätestens jetzt müssen sich auch Einzelunternehmen überlegen, wie sie ihre Produkte digital anbieten können", sagt Guetz. Viele täten sich aber noch schwer, die zwei Welten – digitales und analoges Marketing – zusammenzuführen. "Es geht um einen Gesamtplan, diesen schaffen wir mit der Digital Marketing Roadmap", erklärt Schwarz-Musch. Von Vorteil sei die stete Messbarkeit digitaler Marketingmaßnahmen. "Im digitalen Marketing bekommt man schnell Feedback", sagt FH-Professor Schwarz-Musch. Dafür brauche es gar keine spezialisierte Marketingabteilung.

"Jemanden, der sich darum kümmert"

"Aber jemanden, der sich darum kümmert. Ohne Know-how, klare Verantwortung und Ziele geht es nicht." Er wisse von keiner Branche, die digitales Marketing nicht anwenden könne. Wichtig seien Kenntnisse über seine Zielgruppen. Erst wenn man diese strategischen Hausaufgaben gemacht habe, könne man sein Geld richtig einsetzen. Hilfreich sei es, für seine Kunden digitale Problemlösungen anzubieten, etwa "How to"-Anleitungen oder Gebrauchsanweisungen. "Wer seine Kunden mit Inhalten begeistern kann, schafft es auf deren Radar", erklärt Schwarz-Musch.

Während sich viele Menschen bereits sicher in digitalen Welten bewegten, hinke das Marketing diesen oft hinterher. "Konsumenten haben sich schnell angepasst, das Marketing ist noch nicht dort, wo die Kunden sind", so Schwarz-Musch. Wer bei digitalem Marketing nur an Facebook & Co. denkt, verengt die Perspektive. "Digitales Marketing ist vielfältig, da geht es nicht nur um Social Media als sogenannte Touchpoints, sondern auch um Webseiten und Suchmaschinen, um auf sich aufmerksam zu machen", erklärt Guetz.

Das erste Buch des Autorentrios ist seit dem Sommer auf dem Markt, die Rückmeldungen auf die ausgewogene Kombination aus Praxis und Theorie seien sehr positiv.